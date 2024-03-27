تقييم طلبة الثانوى العام إلكترونيا على التابلت بامتحان شهر مارس.. صور

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية والإدارات عقد امتحان شهر مارس لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا على التابلت، تمهيدا لعقد امتحانات نهاية العام إلكترونيا أيضا.

وشهدت المدارس اليوم الأربعاء تقييم طلبة الثانوى العام بامتحان شهر مارس إلكترونيا على التابلت، حيث تضمن الامتحان أسئلة اختيار من متعدد شملت منهج شهر مارس فقط وتم عقدها فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية مع استكمال اليوم الدراسى للطلاب، كما أكدت المدارس على انتظام التقييم الإلكترونى للطلاب دون مشكلات فى سيستم الامتحان الإلكترونى، مشددة على أن الامتحان الإلكترونى لشهر مارس بمثابة بروفة استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى التى تنطلق فى الفترة من 8 حتى 23 مايو المقبل.

وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .



استخدام التابلت



تقييم طلبة الثانوى العام إلكترونيا على التابلت بامتحان شهر مارس



تقييم طلبة الثانوى العام إلكترونيا على التابلت