"تعليم دمياط" يحصد جائزة التلميذ المثالى على مستوى الجمهورية

دمياط معتز الشربيني

هنأ "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، التلاميذ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية علي مستوي الجمهورية للعام الدراسي 2023/2024

التلميذ علي محمد عبد الحليم أحمد عوض بمدرسة الأمام محمد عبده الابتدائية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية لحصوله على المركز الأول علي مستوى الجمهورية والتلميذة رنوه هاني محمد ربيع حسن علي الجمال بمدرسة المهندس عاطف أحمد سليم الابتدائية بنات بإدارة كفر البطيخ التعليمية لحصولها علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية، معربا عن إمتنانه لجهود كل من شارك وساهم في حصول تعليم دميـاط علي هذه المراكز المشرفة تحت إشراف د. إيناس عبد مدير عام الخدمات وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية .



