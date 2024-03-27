تعرف على موعد اختبارات الإيفاد الدائم للائمة فى أوقاف الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية موعد اختبارات التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم للائمة وذلك تبدأ الاختبارات الأحد 31 مارس الساعة التاسعة صباحا بديوان المديرية مواد الاختبار (القرآن الكريم، اللغة العربية، الفقه وأصوله، الثقافة الإسلامية، سلسلة رؤيا).



كما أعلنت أوقاف الإسكندرية، أنه سيتم إيفاد الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالنتيجة النهائية للتاهيل للتصفية النهائية للمرشحين للجائزة لعقد الاختبارات التحريرية والشفهية للحاصلين على أكثر من70% من الدرجات الكلية بالتصفية الأولى.



والمتقدمين للمسابقة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية هم إبراهيم عبد المنعم، حسين شحاته، سعيد منصور، عباس محمد، محمد إبراهيم محمد عيد.