تزايد إقبال المواطنين على قافلة التحالف الوطنى بالقوصية أسيوط.. صور وفيديو

أسيوط -هيثم البدرى

تزايدت أعداد المواطنين المتوافدين علي القافلة الطبية التي تنظمها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث توافد عدد كبير من أهالي مدينة القوصية وبعض القري المجاورة علي المستوصف المقامة فيه القافلة للحصول علي الخدمات الصحية والطبية المختلفة التي تقدمها القافلة .

يذكر أن القافلة الطبية تستهدف عدة مناطق بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط

وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة من بينها باطنة ، وأطفال ، وعظام، وجلدية ورمد ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين ، والمناطق الأكثر إحتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم



إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(1)



إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(2)



إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(3)



إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(4)



إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(5)



تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(1)



تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(2)



تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(3)



تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(4)



تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(5)



تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(6)



جانب-من-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(1)



جانب-من-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(2)



جانب-من-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(3)



جانب-من-تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(1)



جانب-من-تزايد-إقبال-المواطنين-علي-القافلة--الطبية-للتحالف-الوطني-بمركز-القوصية-بأسيوط-(2)