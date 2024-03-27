اليوم السابع
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"تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:00 م
"تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز تاون جاس- أرشيفية
كتبت-مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن القيام بأعمال صيانة طارئة محلات شيل أوت الخزان 2 محور السادات التجمع الخامس وذلك اليوم الأربعاء اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.

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وتهيب الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.







الغاز

تاون جاس

مشروعات الغاز

القاهرة الجديدة




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