بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الرسمي للمبادرة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

يأتي هذا في إطار تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ علي البيئة بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية و تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الهجان، على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بقضية تغير المناخ والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء بمختلف نواحي الحياة في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتعامل مع مخاطر تغير المناخ، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار المحافظ، إلى استعداد المحافظة التام لبدء تنفيذ العمل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات ال 6 المتنوعة بالمبادرة، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بها محافظة القليوبية بالدورة الثانية للمبادرة بلغت 233 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 55 مشروعاً مُكتملاً للمواصفات بواقع 6 مشروعات فائزة، مشيدا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لإختيار الأفضل منها طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف، أنه تم اختيار 3 مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها ال6 وهي (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة).

- المشروعات الكبيرة (عدد1)

1- تحت عنوان" استرجاع الغازات الشعلة" (شركة القاهرة لتكرير البترول)

- المشروعات المتوسطة (عدد 3)

1- تحت عنوان" إعادة تدوير مخلفات صناعة الجلود المعاملة بالكروم بتكنولوجيا ذكية"

2- تحت عنوان " الإدارة الذكية المستدامة لمعدات إنشاء الطرق وتطويرها (كلية الزراعة جامعة بنها)

3- إعادة تدوير المخلفات المعدنية والخشبية كأحد المشاريع الإنتاجية الصغيرة في ضوء التنمية المستدامة (جامعة بنها)

- المشروعات المحلية الصغيرة (عدد 2)

1- اى تو جو وصلها خضراء

2- واحة صوب زراعية باستخدام نظام الساندبونك

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة (عدد 3)

1- تحت عنوان "سمارت اند سيف بلولتري"

2- شركة يم للتنمية البيئية والزراعية

3- مملكة الموز

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح (عدد 2)

1- تحت عنوان " منصة اونلاين على وسائل التواصل الاجتماعي"

2- استحداث سطح طباعى للطباعة بالنقل الحراري من خامة البامبو لتحقيق التنمية المستدامة

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة (عدد 3)

1- تحت عنوان : زراعة الأسطح ودورها في التنمية المستدامة"

2- تحت عنوان" علفكتوري"

3- تحت عنوان " طحالب ثانوية لأسماك مقاومة للتلوث والتغيرات المناخية جينيا وغذائيا.