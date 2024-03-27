انطلاق الدورة الرمضانية لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تنافس 16 فريق يُمثلون جميع كليات الجامعة الأهلية في تصفيات كرة القدم، مشيراً إلى صعود فريق كلية الطب وكلية طب الأسنان إلى المباراة النهائية والتي من المنتظر أن تقام المباراة النهائية بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن فريق كلية التمريض جاء في المركز الثالث بدوري الكليات، مؤكداً أن المنافسات شهدت لقاءات ودية في كرة السلة وكرة اليد، والتنس الأرضي.

تأتي الدورة الرمضانية - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذي أكد أن هذه الفاعليات هى الأولى التي تقام على ملاعب الجامعة الأهلية ليلاً.

تأتي الفاعليات بالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

