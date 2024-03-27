اليونسكو يصدر قرارا يدعم مبادرة مصر للتكيف والصمود في قطاع المياه

كتب أحمد جمعة

أصدر المجلس التنفيذي لليونسكو قرارا بإجماع أعضائه أكد بمقتضاه دعم الدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 194 دولة، لمبادرة مصر لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخي AWARe، والتي أطلقتها خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول الأطراف بالاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 الذي عقد في شهر نوفمبر 2022.

هذا، وتهدف المبادرة إلى تأكيد أهمية المياه باعتبارها من القضايا المحورية في سياق التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز الصمود وتقليل الفقد المائي وتبني سياسات توافقية للتكيُّف في مجال المياه.

وأكد السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس ومندوب مصر الدائم لدى اليونسكو، في كلمته أمام المجلس التنفيذي علي أهمية تلك المبادرة التي مثلت إسهاما مصريا رائدا في موضوعات المياه من خلال الربط بينها وبين ظاهرة التغير المناخي، وهو المقترب الذي تم اعتماده للمرة الأولى في مؤتمر شرم الشيخ.

كما نوه السفير علاء يوسف بالتأييد الكبير الذي حظيت به المبادرة دوليا والذي تمثل في انضمام 30 دولة لها حتى الآن، وكذلك بالدعم الكبير الذي أسدته اليونسكو للمبادرة من خلال تولي الرئاسة المشتركة لتنفيذ مسار العمل الثاني من مساراتها الستة والمتعلق بالمياه الخضراء، والمساعدة على تنفيذ مساراتها الأخرى من خلال تنمية القدرات الوطنية. وتضمنت كلمة السفير المصري كذلك أمام المجلس التنفيذي عرض بعض صور الدعم الذي قدمته مصر للأشقاء الأفارقة من خلال تلك المبادرة.

ويهدف القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي إلى تأكيد التزام اليونسكو بدعم تنفيذ مبادرة AWARe، وحشد الدعم للمبادرة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشدة المائية، خاصة من بين الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى والأقل نموا.

وقد حظي القرار الذي أصدره المجلس برعاية 36 وفد دولة عضو، على نحو عكس طيفا واسعا من الدول الأعضاء من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، كما حرص عدد كبير من الوفود في كلماتها أمام المجلس التنفيذي على توجيه الشكر لمصر لتقديمها مشروع القرار وتأكيد دعمها له، والتنويه بأهمية مبادرة AWARe التي تمثل مقتربا بالغ الأهمية في التعامل مع الآثار الخطيرة لظاهرة التغير المناخي في مجال المياه وسبل التصدي لظروف الشدة المائية.