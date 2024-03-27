اليوم.. انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية القراقرة بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج إدارة القوافل الطبية، انطلاق أعمال قافلتها الطبية متعددة التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة والتى يتم تنفيذها اليوم الأربعاء، وتنتهى غدا الخميس 28 الحارى بناحية قرية القراقره التابعة للوحدة المحلية لمجلس ومدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات.

والقافلة الطبية تشمل تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، مسالك بولية، عظام، جراحة، نساء وولادة، أسنان بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعامل لإجراء الأشعة والتحاليل، مؤكدة على أن تلك القافلة تأتى تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" وبإشراف اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج والدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة، وحرصًا على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا

والقافلة سوف تقوم بتوقيع وصرف العلاج للمرضى فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجراحة والأنف وأذن وحنجرة والعظام وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى قيام القافلة بعمل العديد من الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعة السينية وندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج، قافلة طبية علاجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ودعم من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان وذلك بنجع كوم بدر التابع لمركز طهطا.