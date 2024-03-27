اليوم السابع.. السيسى لوفد «النواب الأمريكى»: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " السيسى لوفد «النواب الأمريكى»: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. الرئيس يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة ومنع التصعيد فى رفح الفلسطينية.. ويؤكد أهمية السلام والتنمية في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.. والوفد الأمريكى يثمن الدور المحورى لمصر فى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين".



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