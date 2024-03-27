الوحدة الوطنية على مائدة واحدة.. إفطار الكنيسة الإنجيلية بملوي المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نظمت الكنيسة الإنجيلية بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، حفل الإفطار السنوى بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقد أدى الحاضرون صلاة المغرب داخل ملعب الكنيسة، وذلك بحضور بيت العائلة المصرى بملوى، وقيادات شعبية وتنفيذية واعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ووفد من الكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من النقابات المهنية، وعدد كبير من أهالى ملوى، لتظهر المحبة فى أبهى صورة على مائدة الكنيسة الإنجيلية.



وذلك تحت إشراف القس مدحت سامى راعى الكنيسة الانجيلية، وعدد من قيادات الكنيسة، حيث شهدت مائدة الإفطار حضورا كبيرا على مائدة واحدة، لتاكيد روح المحبة التى تجمع المصريين فى كل المناسبات العامة والوطنية، ليشاهد العالم كله أن المصريين يدا واحدة خلف القيادة السياسية.



حفل الإفطار السنوى بمناسبة شهر رمضان المبارك























