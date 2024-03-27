اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ الدكتورة لمياء زايد لندبها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية

الأربعاء، 27 مارس 2024 07:45 م
القومى للمرأة يهنئ الدكتورة لمياء زايد لندبها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية الدكتورة لمياء زايد لندبها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه خالص التهاني إلى الدكتورة لمياء زايد لندبها رئيسًا لدار الأوبرا المصرية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بهذا القرار ، مؤكدة انه منصب مستحق لمسيرة حافلة بالإنجازات فى مجال الفنون  متمنية لها دوام النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة لمياء زايدّ هي رئيس قسم تصميم وإخراج الباليه، بالمعهد العالي للباليه، بأكاديمية الفنون، وقد شغلت منصب عميد المعهد منذ عام 2015 وحتى عام 2018، وشاركت في عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة -كصوليست-، ثم مدربة ومخرجة منفذة، ثم رئيسة بعثة في عدة دول، منها: فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكندا وموسكو، وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز، منها: جائزة مهرجان كوريا للفن، جائزة مهرجان الموسيقى العربية، جائزة عام الصداقة بين مصر والصين.







القومى للمرأة

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

دار الأوبرا

دار الاوبرا المصريه



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