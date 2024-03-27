اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 01:54 م
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القومى للمرأة ببنى سويف يجهز 540 وجبة إفطار يوميا

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:06 م
القومى للمرأة ببنى سويف يجهز 540 وجبة إفطار يوميا إعداد وجبات الإفطار
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف، لمتابعة تنظيم المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، مطبخ لإعداد 540 وجبة يومياً بالإضافة إلى تدريب سيدات قرى حياة كريمة على الطبخ.

قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، إن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، ينظم مبادرة مطبخ المصرية، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت نرمين محمود، إن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس، فى جميع محافظات الجمهورية، مشيره إلى أن "مطبخ المصرية" له بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات، بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.







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