السعودية تدين مصادرة الاحتلال أراض جديدة من منطقة الأغوار فى فلسطين

الرياض (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات، لإعلان الاحتلال الإسرائيلى مصادرة أراض تبلغ مساحتها 8 آلاف دونم من منطقة الأغوار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فى انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن "المملكة تؤكد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، ما يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين".

وجددت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهج بشكل فورى وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة.