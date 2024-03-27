الخارجية الروسية: اليابان تتخلى عن ما تبقى من علاقات ثنائية معنا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السلطات اليابانية تتخلص بشكل منهجى مما تبقى من العلاقات الثنائية مع روسيا.



وأضافت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى اليوم /الأربعاء/ - "لم يفاجأ أحد بسلوك طوكيو.. اليابان تتخلص بشكل منهجى مما تبقى من العلاقات الثنائية"، وذلك تعليقا على قرار طوكيو عدم تهنئة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على فوزه فى الانتخابات الرئاسية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب اليابانى حاول "استغلال" الانتخابات الروسية؛ لـ "الضغط من أجل مطالبته غير الشرعية بجزر الكوريل الجنوبية".



وتابعت "سيادة بلادنا على هذه الأراضى نتيجة الحرب العالمية الثانية هى حقيقة تاريخية موضوعية لا يمكن دحضها ولا رجعة فيها.. لا توجد أسئلة حول هذا ولا يمكن أن يكون هناك أى أسئلة.. الموضوع مغلق إلى الأبد".



وقالت "نأمل أن يتمتع الشعب اليابانى بالحكمة الكافية لإدراك مدى ضرر سياسة طوكيو المعادية للروس على المصالح الوطنية، والعودة إلى مبادئ حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة والاحترام والمنفعة المتبادلة".