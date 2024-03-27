اعرف تأثير الصيام على الصحة النفسية لكبار السن

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة هبة عاطف الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن المسنين الصائمين أفضل فى الصحة النفسية والعقلية من غير الصائمين.

وأضافت هبة عاطف أن الصيام يساعد في الاستقرار النفسي وزيادة التركيز وتقوية الذاكره نتيجه لزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ مما يزيد من إفراز هرمون الدوبامين المسئول عن الشعور بالاسترخاء والسعادة، وينصح به المتخصصين في علاج الإدمان لأنه يساعد فى إفراز هرمون الإندروفين، الذى يساهم بشكل كبير في السيطرة على أعراض الاكتئاب والإدمان، وأيضا يساعد الصيام على التحكم فى الثبات الانفعالى، وقت الغضب حيث يقلل من إفراز هرمون الكوريتزول، الذي يعرض الإنسان للتقلبات المزاجية.

أشار عاطف إلى الصيام فرصه للبعد عن العزله حيث يقترن بالتواصل الاجتماعي وخاصة في تجمعات الافطار والسحور، مما يجعل من الصيام فرصة لتحسين الحاله النفسيه وللتخلي عن بعض العادات السيئه مثل التدخين والادمان والسيطرة علي الغضب وتغيير الحياه للأفضل.