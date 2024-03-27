اليوم السابع
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اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:00 ص
اعترافات لصوص السيارات بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب المفتاح المصطنع سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطل وسائق باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات من المواطنين في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن السيارات المستولى عليها لدى عملائهم "سيىء النية" 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حولهما للوقوف نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







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عقوبة السرقة

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