إنهاء العقود غير القانونية على طريق المعاهدة والمجرى الملاحى لقناة السويس

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع موسع، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.



وتم استعراض نتيجة الرصد الميداني للمخالفات والتعديات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، وكذلك رصد حالات التعدي على أراضي الدولة شرق وغرب طريق المعاهدة.



وكذلك تم استعراض تقريراً بشأن ساحات الحاويات المخالفة بجنوب بورسعيد، حيث تم حصر كافة ساحات الحاويات المخالفة وتم رصد أربع حالات تعدي شرق وغرب طريق المعاهدة .

وتم التوجيه بمواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الموجودة من كوبري الرسوة على طريق المعاهدة حتى الكيلو 38، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات والتواجدات المخالفة وإنهاء العقود غير القانونية على طريق المعاهدة والمجرى الملاحى لقناة السويس.