اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:26 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى أمام شركة أرما بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: "شريف السيد" 39 عاما، و"أحمد محمد" 34 عاما، و"حسن محمد" 36 عاما، و"أحمد أنور" 35 عاما، و"أحمد فتحي" 44 عاما، و"محمد أحمد" 43 عاما، و"أسماء السيد" 19 عاما، و"أميرة محمد" 39 عاما، مقيمين بمدينة الصالحية الجديدة، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى أمام شركة أرما بالعاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.







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