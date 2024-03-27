إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال بينهم حالة خطيرة فى قباطية الفلسطينية

أحمد علوى

أصيب 4 شبان بالرصاص، بعد منتصف الليلة، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، في بلدة قباطية جنوب جنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة وسط اندلاع مواجهات، وتدمير للبنية التحتية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطينى، بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الحي، بينها إصابة خطيرة بالصدر لشاب (24 عاماً) خلال مواجهات في بلدة قباطية وجرى نقلهم للمستشفى.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال قامت بعملية تدمير ممنهجة للبنية التحتية، وخاصة بالقرب من منطقة "الحسبة".