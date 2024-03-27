اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بعقر كلب فى المراغة شمال سوهاج

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:04 ص
إصابة 3 أشخاص بينهم طفل بعقر كلب فى المراغة شمال سوهاج كلاب ضالة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى المراغة المركزى شمال محافظة سوهاج، 3 أشخاص من بينهم طفل 9 سنوات مصابين بعقر كلب ضال بالطريق العام دائرة المركز وتم تقديم العلاج اللازم لهم، واخذوا ثلاثتهم المصل، وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها حول الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بتعرض عدد من 3 أشخاص لعقر كلب ضال وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم إعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب.

بالفحص تبين من قيام إحدي الحيوانات الضالة " كلب " بعقر بعض الأشخاص بالطريق العام بناحية مركز المراغة ونتج عن ذلك إصابة م . ع . ا 35 سنة بعقر كلب وأخذ المصل، وإصابة إ . م . ع 55 سنة، وإصابة الطفل ي . ا . م 9 سنوات وجميع المصابين يقيمون بناحية نجع أبوعوض تم المصابين لمستشفي المراغة المركزي وتم تقديم العلاج اللازم وإعطائهم المصل تم إتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار الجهات المعنية للتعامل مع الكلب الضال.

 







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