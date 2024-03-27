إصابة 10 عمال فى حاث انقلاب أتوبيس على شاطئ ترعة الإسماعيلية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 10 عمال بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال على شاطئ ترعة الإسماعيلية بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزى بوصول كلا من: "محمد مهدى" 28 عاما، و"عادل سعيد" 24 عاما، و"حمدي سعيد" 30 عاما، و"أحمد علي" 35 عاما، و"محمد سامي" 33 عاما، و"مصطفى محمد" 23 عاما، و"أحمد ياسر" 26 عاما، و"محمد محمود" 31 عاما، و"محمود طارق" 27 عاما، و"محمد أحمد" 26 عاما، مقيمين بمركز مشتول السوق، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس عمال على شاطيء ترعة الإسماعيلية بمركز مشتول السوق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.