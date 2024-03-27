اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: مقتل وإصابة 19 شخصا جراء قصف روسي على خاركيف

الأربعاء، 27 مارس 2024 08:29 م
أوكرانيا: مقتل وإصابة 19 شخصا جراء قصف روسي على خاركيف أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مكتب المدعي العام الإقليمي في خاركيف، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 18 آخرين، جراء قصف روسي على المنطقة.


وأضاف بيان مكتب المدعي العام "حتى الآن، علمنا بوفاة رجل واحد وإصابة 18 آخرين، بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وثلاثة عشر عاما".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.


ووفقا لمصادر التحقيق الأولية، قامت القوات الروسية، بقصف مناطق سكنية في منطقة خاركيف.


ولحقت أضرار بعدد من المباني الشاهقة والمرافق الطبية والسيارات ومدرسة وروضة أطفال وغيرها من البنية التحتية المدنية.


وتشير التقارير الأولية إلى أن القوات الروسية استهدفت المنطقة بطائرتين من طراز "UMPB D-30"، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها القوات المسلحة الروسية مدينة بهذا النوع من الذخائر.







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