أوقاف القليوبية تنظم أمسية دينية حول ذكرى إنشاء إذاعة القرآن الكريم

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مساء أمس، وعقب صلاة التراويح، الأمسية الدينية التي أقامتها إذاعة القرآن الكريم، بمسجد الرضوان بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر، وذلك بحضور الدكتور رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، والذى قام بتقديم الأمسية، والتي افتتحها عميد القراء في مصر القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي.



وألقى الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة، الكلمة والتي تناولت مواكبة افتتاح مسجد الرضوان مع الاحتفال بالعيد السنوي لإنشاء إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يعلم كل مصري وطني شريف أن القدر اختص مصر دون سواها بحفظ ورعاية القرآن وأهله، ولعل أكبر دليل على ذلك هو ما قامت به الدولة المصرية كأول دولة فى العالم تقوم بإنشاء إذاعة للقرآن الكريم عام 1964م، وقامت بتسجيل أول مصحف مرتل على مستوى العالم بصوت المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري.



وتابع وكيل الوزارة، أنه تستطيع أن تقول أنه إذا كان أول تدوين كتابي للقرآن الكريم في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق فإن أول تدوين صوتي قامت به مصر من خلال تسجيلها للقرآن بصوت الشيخ الحصري، كما ينبغي أن نتذكر دوماً أن افتتاح مسجد مصر والذي يعد مفخرة عظيمة في عمارة المساجد في عصرنا الحديث، وكذلك مركز مصر الثقافي ودار القرآن الكريم التي لا نظير لها ولا مثيل لها في العالم.

ودعي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، المصريين جميعاً بل كل المسلمين لزيارة هذا المسجد وهذه الدار والتي هي بمثابة التدوين أو الكتابة الثالثة للقرآن الكريم، فبعد كتابة القرآن الكريم في عهد سيدنا أبي بكر الصديق "رضي الله عنه"، في الكتابة الأولى، وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان "رضي الله عنه"، في الكتابة الثانية، يأتي هذا التدوين العظيم بأن يدون القرآن الكريم على لوحات رخامية مضبوطًا بالشكل والنقط وكأنه صورة فوتوغرافية من صفحات المصحف الشريف في 30 قاعة مباركة وبكل قاعة جزء من القرآن الكريم، فضلًا عن سماع القرآن الكريم بأصوات كبار القراء وتفسيره ولغاته وترجماته.



وأشار، إلى أن هذا العمل غير مسبوق في خدمة القرآن وخدمة الإسلام لتظل مصر بمؤسساتها الدينية ورموزها العظيمة هى الدولة الحافظة لكتاب الله ورعاية الحافظين له من خلال تبنى اهل القرآن بالتشجيع والمسابقات المحلية والعالمية ليكون القرآن الكريم بها له أكثر من مدرسة منها "مدرسة الشيخ الحصري، ومدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل، ومدرسة الشيخ المنشاوي، ومدرسة الشيخ رفعت".

ثم كان مسك الختام مع الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة المبتهل بالإذاعة والتلفزيون المصري، حفظ الله مصر الأبية وحفظ أهلها، ودامت أوقاف القليوبية على عهدها تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".



