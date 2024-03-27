أوقاف الفيوم تسلم التضامن 3 آلاف شنطة لتوزيعها على الأسر الأولى

الفيوم - رباب الجالى

سلم الدكتور محمود الشيمى، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، 12 طنا من الأرز والمكرونة بـ3000 آلاف شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، فى بيان صحفى، إنه سيتم تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بشأن التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، والعمل جميعًا فى خدمتهم، معلقاً: هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد، لكن الفضل لله عز وجل، ثم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأوضح الدكتور محمود الشيمى، أنه سيتم الالتزام بعدم تصوير أحد من المواطنين أثناء عملية التوزيع، مراعاة لمشاعرهم.