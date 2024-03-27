اليوم السابع
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أصغر مستفيدة من القافلة الطبية للتحالف الوطنى بأسيوط: أشكر الدولة على اهتمامها

الأربعاء، 27 مارس 2024 04:55 م
أصغر مستفيدة من القافلة الطبية للتحالف الوطنى بأسيوط: أشكر الدولة على اهتمامها الطفلة مريم
أسيوط - هيثم البدرى

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قالت مريم على أصغر مستفيدة من القافلة الطبية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، في مركز القوصية بأسيوط، إنها جاءت إلى القافلة لتوقيع الكشف الطبى عليها فى تخصص الرمد، وأنها ليست المرة الأولى التى تستفيد من القوافل الطبية التى تقدم كافة الخدمات الصحية والعلاج بالمجان وبعض الأسعار الرمزية والزهيدة بالنسبة النظارات الطبية.

وأضافت مريم أنها تتقدم بالشكر لكل القائمين على هذه القوافل الطبية التى تساعد الأسر على الكشف الطبى لرفع المعاناة عنهم.

ويذكر أن القافلة الطبية تستهدف عدة مناطق بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط.

وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة من بينها باطنة، وأطفال، وعظام، وجلدية ورمد ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين، والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم.

 







اسيوط

اخبار مصر

التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

مركز القوصية

القوافل الطبية




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