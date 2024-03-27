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أسامة الأزهرى: حياة كريمة تقوم بجهود كبيرة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا

الأربعاء، 27 مارس 2024 07:42 م
أسامة الأزهرى: حياة كريمة تقوم بجهود كبيرة فى دعم الأسر الأكثر احتياجا إفطار حياة كريمة
كتب محمود العمري

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أشاد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة في دعم الأسر الأكثر احتياجا، بالاضافة الي دورها الكبير في توفير الحماية الاجتماعية في كافة المحافظات.

وأكد الأزهري في تصريحات خاصة اليوم السابع، على هامش الإفطار الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة في شارع الأشراف على الدور الكبير التي تقوم به المبادرة الرئاسية في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك عبر العديد من القوافل الكبرى بداية الأزمة حتي الآن.

وأوضح أن الأفطار اليوم في أهم الشوارع التاريخية في مصر وهو شارع الأشراف وسط المواطنين من أبناء المنطقة في أكبر إفطار تنظمة مؤسسة حياة كريمة


 







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أسامة الأزهري

حياة كريمة

مصر



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