أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مليار جنيه تمويلات لأكثر من 12 ألف مستفيد فى 2023

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير المالية: لأول مرة هذا العام يتم إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة

وزارة الصحة توجه بحملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

وزارة الأوقاف: يوم بدر رسَّخ لمبدأ التوكل على الله (عز وجل) والثقة فيه مع الأخذ بالأسباب

وزير العمل: للمرأة نصيب كبير فى خطط التدريب من أجل التشغيل

وزير الزراعة: مليار جنيه تمويلات لأكثر من 12 ألف مستفيد خلال 2023

وزارة التعليم تعلن عن منح للطلاب الملتحقين بإحدى المدارس الفندقية بالجونة

"الصحة" تكشف الموقف التنفيذى لميكنة منظومة الإمداد والتخزين الطبى

وزارة العمل: توعية بمجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بشمال سيناء