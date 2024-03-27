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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مليار جنيه تمويلات لأكثر من 12 ألف مستفيد فى 2023

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:19 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: مليار جنيه تمويلات لأكثر من 12 ألف مستفيد فى 2023 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب: محمد الأحمدى

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