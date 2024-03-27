اليوم السابع
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أحد المستفيدين من مشروعات التحالف الوطني: تسلمت كشك لبدء حياة جديدة.. فيديو

الأربعاء، 27 مارس 2024 04:55 م
أحد المستفيدين من مشروعات التحالف الوطني: تسلمت كشك لبدء حياة جديدة.. فيديو أحد المستفيدين من مشروعات التحالف الوطني
بنى سويف هانى فتحى

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قال صلاح أحمد من قرية الحكامنة التابعة لمركز بنى سويف، أنه سيبدأ حياة جديدة بمشروع جديدة من جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني.

واضاف صلاح أحمد تقدمت للحصول على مشروع من جمعية الأورمان، وتسلمت اليوم كشك، مشيرا إلى أنه سيبدأ فى المشروع مساء اليوم.

وشهدت قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف، تسليم 60 كشكا ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر الأولى تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي.

ورصد اليوم السابع سعادة المستفيدين من المبادرة حيث قدم المستفيدين الشكر للتحالف الوطنى على تلك المبادرة.







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