أبرز تصريحات على جمعة مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش (فيديو)

الأمير نصرى

استضافت الإعلامية قصواء الخلالى، مقدمة برنامج "مملكة الدراويش" على قناة الحياة والقناة الأولي ومنصة واتش ات، الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق فى حديث خاص عن التصوف، وفيما يلى أبرز تصريحات الدكتور على جمعة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالى.

تصريحات علي جمعة مع قصواء الخلالى

انكار التصوف جهل والصوفية أساس من أسس الدين الذى جاء به جبريل عليه السلام.

أبو نعيم الاصبهاني جاء باكثر من 800 تعريف التصوف.

ابن تيمية كان صوفيا ودفن في مدافن الصوفية وتلميذه ابن القيم كتب كتاب مدارج السالكين في التصوف وعلمنا أمور ديننا.

التصوف هو جزء رئيسى من الدين ويعد ثلث الدين والهدف الرئيسي له لأننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا.

لا يوجد أي مظاهر للشرك فى مسجد سيدنا الحسين أو مساجد آل البيت كما يعتقد بعض الناس.

مشايخ الصوفية أنكرت ما يحدث في الموالد من مُنكرات.

ما تركه لنا سيدنا النبي محمد أصبح عادة لا عبادة، والتصوف كذلك له أركان ومقومات وبرامج وأحكام وادلة.

المحافظة على الفرائض وأولها الصلاة هي الدليل على القبول عند الله تبارك وتعالى سواء كان الإنسان مُنتمي إلى طريقة صوفية أو لا.

الصلاة هي المقياس للقبول عند الله تبارك وتعالى لأنه لا توجد ديانة على وجه الأرض فيها 5 صلوات يومياً وبها ركوع وسجود لله إلا فى الإسلام.. وكل مسلم مأمور بالصلاة وهى شأن عظيم..



حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له حديث ضعيف بصياغته هذه، لأنها مربوطة بالثواب وليس الفريضة.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، فى رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامى الوسطى، والصوفى الروحانى، فى مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الدينى المصرى التاريخى، ومواجهة التطرف الدينى، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكرى.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالى" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التى ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.