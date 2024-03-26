8 اختصاصات جديدة لقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد إسماعيل

يعتبر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من أهم الأقسام لما يباشرة من منازعات خارجية وقضايا دولية هامة تمس الأمن القومى للبلاد، ولذلك أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 77 لسنة 2024 بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي"، وإضافة اختصاصات جديدة له وهى :

- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجياً وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.

-إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفاً فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.

- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.

-إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.

-ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.

- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والاقليمية.

- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم.

- البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.