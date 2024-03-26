8 أعراض غير شائعة لضعف قاع الحوض عند السيدات

كتبت مروة محمود الياس

مشكلات قاع الحوض عند السيدات أحد أهم المشكلات الشائعة بين الكثير منهن، لأن اسفل الحوض منطقة قد يصيبها الضعف والشد وضعف التوازن، ولها الكثير من الأعراض وهي من المشكلات التي يجب على المرأة أن تتابعها لدى الطبيب المختص التي في الغالب قد تخضع لجلسات علاجية طبيعية لتحسين عملها وتخفيف حدة الضعف العام، وتقويتها بشدة هذا ما أكده تقرير نشر في موقع optimal health المعني بصحة المراة

تابع التقرير موضحا أن هناك الكثير من العلامات غير الشائعة التي قد تعاني منها السيدة نتيجة ضعف عضلات الحوض لديها، فسلس البول ليس هو العرض الوحيد كما يعتقد الكثير من الأشخاص ، فسلس البول أحد أهم العلامات والأعراض التي قد تنبئ بضعف عضلات قاع الحوض

هناك الكثير من الأعراض والعلامات الاخرى التي من بينها آلاما شديدة في الفخذين أو في فخذ واحد، تعانى منه المرأة بشكل متقطع، فضلا عن الم عظمه العصعص في نهاية وأسفل الظهر.

هناك بعض الآلام او الأوجاع التى تكون حارقة للغاية لدى بعض الحالات المتقدمة عند بعض السيدات، كذلك هناك فرط شديد في نشاط المثانة قد يجعل التبول مرارا وتكرارا وشعور دائم بإلحاح في البول حتى وإن كانت المثانة فارغة، فمشكلات النبوة لا تفارق مريضات ضعف الحوض



حتى مع هذه الرغبه الملحة في التبول، إلا أنه قد يتأخر البول عن النزول لدى بعض السيدات التي تعانين من هذه المشكلة، يضاف أيضا لتلك الأعراض أن تعاني المرأه في منطقة الحوض من آلام مبرحة لا تتمكن من خلالها من الحركة بإنسيابيه، آلام فى الجهاز التناسلي للمرأة وأي جزء فيه أيضا قد يعد علامة ظاهرة للمشكلة، فضلا عن بعض السيدات اللاتي تعانين من آلام بطنية نتيجة التهاب القولون في بعض الحالات