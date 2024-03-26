10 معلومات مهمة عن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2024

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد وضوابط عقد امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية، نرصد في التقرير التالى موعد بدء انطلاق تقييمات الطلاب بنهاية العام:

ـ تقديم امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث تبدأ 8 مايو بدلا من 25 من نفس الشهر.

ـ تستمر امتحانات النقل والشهادة الإعدادية حتى 23 مايو 2024.

ـ تراعى المديريات والإدارات التعليمية الإجازات الرسمية أثناء وضع جداول الامتحانات.

ـ تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات" زراعى وصناعى وفندقى وتجارى" 25 مايو 2024.

ـ تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية كما تم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب لدخول الامتحانات.

ـ تنطلق امتحانات الثانوية العامة بداية من 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع.

ـ يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

ـ تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية بداية من 22 يونيو 2024.

ـ تستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى 20 يوليو المقبل.

ـ تعقد امتحانات وتقييمات الطلاب في جميع الصفوف الدراسية وفق مواصفة فنية يحددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.