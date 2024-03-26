ولى العهد السعودى يبحث التعاون المشترك مع أعضاء بالكونجرس الأمريكى

جدة (أ ش أ)

بحث ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، فى جدة اليوم، مع رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب الأمريكى النائب مايكل روجرز، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب آدم سميث، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب سالود كارباجال، وعضو لجنة القوات المسلحة النائب فيرونيكا اسكوبار، آفاق التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، استعراض علاقات الصداقة الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.