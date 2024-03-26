وفد من الكونجرس الأمريكى يشيد بريادة المغرب لصالح السلم والاستقرار الإقليميين

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أشاد أعضاء بالكونجرس الأمريكي، الإثنين، بريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح السلم والاستقرار الإقليميين.



وقال عضو الكونجرس الأمريكي أوجست بفلوجر، في تصريحات صحفية، عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالعاصمة الرباط، إن المغرب والولايات المتحدة يعملان بشكل منسق للنهوض بفضاء إقليمي أكثر استقرارا وأمانا.



وأضاف بفلوجر أن الرباط وواشنطن تجمعهما علاقات تاريخية "بالغة الأهمية"، منوهًا بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة التي تعود بالفائدة على الأمن القومي لكلا البلدين.



كما أشاد بفلوجر باتفاق التبادل الحر والتعاون بين المغرب والولايات المتحدة، خاصة في المجال الأمني، بما في ذلك تمرين "الأسد الإفريقي" الذي يعد التمرين متعدد الجنسيات الأهم في القارة الإفريقية، متابعًا أن المباحثات مع بوريطة تناولت عدة قضايا، منها التعاون في مكافحة كافة أشكال التهديدات.



وعبَّر بفلوجر عن شكره للمغرب على كل العمل الذي قامت به باعتبارها رائدا على المستويين الإقليمي والعالمي، مبرزا أن البلدين يعملان سويا للنهوض بالسلم والازدهار والأمن بالعالم.



من جانبه، أبرز عضو الكونجرس الأمريكي لو كوريا تميُّز الشراكة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، داعيا إلى توطيد التعاون بين البلدين في عدة مجالات، بصفة خاصة ما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة للحدود والمنظمات الإرهابية.



وأشاد لو كوريا بالمغرب كشريك استراتيجي ومصدر للاستقرار بعموم المنطقة، مبرزا أن المغرب والولايات المتحدة اللذين تربطهما مصالح وأهداف مشتركة، يعملان على ضمان الأمن والازدهار الإقليميين.



كان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد استقبل، في وقت سابق اليوم، وفدا يضم ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة.