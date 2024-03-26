وزير خارجية إيطاليا: قرار مجلس الامن وقف إطلاق النار فى غزة "خطوة للأمام"

فاطمة شوقى

وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الامن الدولى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه "خطوة إلى الأمام"، معربا عن تفاؤله بأن يؤدي ذلك إلى "وضع أقل تعقيدا يجلب السلام".

وبحسب وكالة أنسا الإيطالية، قال وزير الخارجية الإيطالي "نأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف أنه "تم التصويت على قرار مجلس الامن بوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، وهذه هي المرة الأولى، وهو ما يجعلنا نأمل ويمثل بالتأكيد خطوة إيجابية أولى للأمام".

وأعرب تاجانى، عن أمله في أن "تمضي المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن بسرعة حتى نتمكن من التطلع بمزيد من التفاؤل نحو وضع أقل تعقيدا قد يؤدي بعد ذلك تدريجيا إلى السلام".

وكان قد أكد وزير خارجية إيطاليا، أن إيطاليا لا تزال منخرطة على خط المواجهة على الجبهة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح تاجانى أن موقف إيطاليا "يحظى بتقدير جميع الشركاء الدوليين، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها"، مضيفا أن "كل هذا ظهر أيضًا في المهمة الأخيرة التي طلبت من مدير الشؤون السياسية السفير باسكال فيرارا القيام بها في الضفة الغربية وإسرائيل"، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية.

وبحسب الوزير، فإن الوضع الحالي في قطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلى العملية العسكرية في غزة، يتخذ ملامح كارثة إنسانية، وكانت إيطاليا دائما على خط المواجهة لتقديم المساعدة للسكان المدنيين، والدليل عل ذلك الرحلات الجوية الإنسانية التي تحمل 16 طنا من البضائع ، والعديد من الفلسطنيين الذين عولجوا على متن سفينة فولكانو ، وعشرات الأطفال الذين اتم استقبالهم في افضل مستشفيات الأطفال لدينا".