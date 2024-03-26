وزير المالية الإسرائيلى: لن نستسلم للضغوط الدولية وسندخل رفح لتفكيك حماس

إبراهيم حسان

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن بلاده لن تستسلم للضغوط الدولية بشأن غزة، وستدخل رفح الفلسطينية من أجل تفكيك حماس، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف وزير المالية الإسرائيلى: "يجب التدمير الكامل لحماس على المستويين العسكرى والسياسى، وليس لدينا إمكانية لإنهاء الحرب فى غزة دون تحقيق نصر كامل".

على جانب آخر، قالت إدارة التأهيل فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن 21% من الجرحى إصاباتهم نفسية وجسدية، واستيعابهم خلال 5 أشهر هو صراع لم تشهده إسرائيل من قبل، متابعة: "استقبلنا أكثر من 6400 جريح منذ 7 أكتوبر بما يمثل 3 أضعاف عدد الجرحى فى عام 2022".