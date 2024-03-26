وزير الدفاع العراقي: المباحثات مستمرة لاتخاذ قرار انسحاب التحالف بشكل تدريجي

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قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي اليوم الثلاثاء، إن المباحثات مستمرة لاتخاذ قرار انسحاب التحالف الدولي من العراق بشكل تدريجي ومدروس.



وأكد العباسي - خلال تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم - أن ملف انسحاب التحالف الدولي من العراق، سيكون على رأس الأولويات خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى واشنطن في أبريل المقبل.



وشدد على أن الدستور العراقي لا يسمح بانخراط المؤسسات الأمنية في السياسة .. مشيرا إلى أن التعاون مع دول التحالف الدولي ضد "داعش" بعد الانسحاب سيكون على العمل الاستخباراتي.