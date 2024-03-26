وزير الدفاع الإيطالى: لن نرسل أبدا جنودا إلى أوكرانيا

فاطمة شوقى

أكد وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروزيتو أن بلاده لن ترسل جنودا للقتال فى أوكرانيا ضد القوات الروسية.

وقال جويدو ردا على سؤال حول تصريحات للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ألمح فيها إلى إمكانية إرسال جنود إلى كييف فى المستقبل القريب حسبما ذكرت وكالة أكى، الإيطالية "لم يكن فى أوكرانيا أى جندى إيطالى ولن يذهب إليها أحدا على الإطلاق"، موضحا أن بلاده لا تشن حربا فى أوكرانيا ضد الاتحاد الروسى، بل تساعد دولة طلبت المساعدة.

ولفت إلى أن ما افترضه الرئيس الفرنسى بإرسال قوات إلى أوكرانيا سيكون بمثابة شن حرب ضد الكرملين، وأن مساعدة أوكرانيا هى وسيلة لتجنب الدخول فى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسى (الناتو).



وكانت أعلنت بولندا، عن خطط لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية بالقرب من أوكرانيا، وقال وزير الدفاع البولندى فلاديسلاف كوسينياك كاميش - بحسب وكالة الأنباء البولندية - أنه "فى خطوة لتعزيز الأمن القومى والنمو الاقتصادى، تخطط بولندا لإنشاء قاعدة طائرات مروحية عسكرية دائمة فى مطار لوبلين جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".



وقال مسؤولون بولنديون أن "هذه المبادرة تشكل جزءا من تعاون أوسع بين وزارة الدفاع البولندية ومنطقة لوبلين، بهدف تعزيز الوجود العسكرى فى شرق بولندا ودعم تنمية المنطقة".



ومن المتوقع أن تضم القاعدة الجديدة، وهى حاليا فى المراحل النهائية من التفاوض مع السلطات المحلية، طائرات هليكوبتر عسكرية مختلفة، سيتم تحديد أنواعها لاحقا بناء على احتياجات القوات المسلحة البولندية.