وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في قطاع غزة

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بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لاسيما المفاوضات الجارية في إطار مجلس الأمن بشأن مشروع القرار المقدم من قبل مجموعة الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس "E-10"، وذلك بهدف إقرار وقف فوري، مستدام، وغير مشروط، لإطلاق النار في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها عطاف، من وزير الخارجية الأمريكي، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.



وأوضح البيان أن مشروع القرار يعد مبادرة من قبل الجزائر التي تفاوضت بشأن مضمونه مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.



وبحسب البيان، يندرج هذا الاتصال الهاتفي في إطار تحضير التصويت على مشروع القرار المزمع عقده قريبا في مجلس الأمن.