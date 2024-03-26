وزير الخارجية الأوكراني: روسيا بدأت الاستخدام المكثف للقنابل الموجهة

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دق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ناقوس الخطر بشأن حاجة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة لمحاربة روسيا، في حين أن تقديم المزيد من المساعدات للدولة المحاصرة لا يزال معلقًا في الكونجرس.



وقال كوليبا - في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية - "أعطونا الباتريوت.. فإذا كان لدينا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي، وبالتحديد صواريخ باتريوت؛ فسنكون قادرين على حماية ليس فقط حياة شعبنا، لكن أيضًا اقتصادنا من الدمار".



ويعد نظام الدفاع الصاروخي باتريوت هو نظام الدفاع الجوي والصاروخي الأكثر تقدمًا في العالم وتستخدمه أكثر من 12 دولة. ويمكنها الاشتباك مع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وكذلك طائرات "العدو".



وقال كوليبا - لـ "بوليتيكو" - إن القوات الأوكرانية "تكافح للدفاع عن نفسها" ضد القنابل الروسية، مضيفا "عندما تخسر القوات الأوكرانية مواقعها، دعونا ننظر إلى السبب. السبب هو أن روسيا بدأت في الاستخدام المكثف للقنابل الجوية الموجهة".



وأشار كوليبا بقوله إلى أنه إذا كنت هدفاً لهذه القنابل، "لا يمكنك الهروب منها، ولا يمكنك التشويش عليها. إنها تقع على رأسك وتدمر كل شيء. هكذا نخسر مواقعنا والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي إسقاط الطائرات التي تحمل القنابل، نحن بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي على الخطوط الأمامية".



وزودت الولايات المتحدة، أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" في عام 2022، وأرسلت إلى كييف حزمة مساعدات عسكرية طارئة جديدة بقيمة 300 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.