وزارة العمل: تخريج 100 متدربة على مهن التفصيل والخياطة بالإسماعيلية

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والطباعة على المنسوجات، بقرية أبو خليفة بمدينة القنطرة غرب، وتخرج 100 متدربة بعد انتهاء مدة التدريب المهنى للدورة بواقع 150 ساعة تدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل.

ويأتى ذلك فى إطار مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل وتنمية مهارات المرأة الريفية ، وتحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، بهدف رعاية المرأة المصرية وإدماجها بسوق العمل ورعايته اجتماعيا واقتصاديا وصحياً، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع مجلس مدينة القنطرة غرب، والذى يختص بتنفيذ المشروع المجانى فى المجالات الاتية: التفصيل والحياكة ،والتطريز، والطباعة على المنسوجات، حيث يجرى تنفيذ المشروع حالياً بالوحدة المحلية بقرية أبو خليفة، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المرأة الريفية إقتصادياً وإدماجها بسوق العمل والذي شهد إقبالا ملحوظا من سيدات القرية، في إطار اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادى للمرأة وإدماجها بسوق العمل المصري .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر احتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى، وكذلك تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأيضاً تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بدورها فى توعية العمال والعاملات بأهمية تمكين المرأة إقتصادياً وحقوقها فى القانون.

وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت أيضاً استضافة قافلة طبية ضمن مبادرة ( 100 يوم صحة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حيث جرى الكشف علي المتدربات وسيدات قرية أبو خليفة ، بحضور اهالى القرية بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بقرية أبو خليفة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ، وكذلك تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين للقيام بتوعية العاملين بالجهات المختلفة بأحكام القانون وحقوق المرأة فى العمل .