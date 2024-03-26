وزارة التموين: زيادة ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ250 جنيها

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار زيادة معدلات ضخ اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الاستهلاك طوال شهر رمضان الكريم مع طرح كيلو لحوم الطازجة السودانية بسعر 250 جنيها.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية بفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد طمأن المواطنين بتوفير السلع الغذائية وبكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم طوال شهر رمضان، حيث يزداد معدلات الاستهلاك قائلا: "جميع السلع متوفرة وبكميات كبيرة تكفى لعدد أشهر مقبلة".