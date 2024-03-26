والد المتهم بقتل زوجة أبيه بأكتوبر: متزوجها عرفيا بدون رغبة ابنى

كتب أحمد إسماعيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بقتل زوجة أبيه بأكتوبر إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال زوج الضحية ووالد الجانى.

شهد بأنه متزوج عرفياً من المجنى عليها ولعدم رغبة أبنائه فى إتمام تلك الزيجة، مضيفاً أنه وقت حدوث الواقعة فوجئ بحضور نجله المتهم إلى محل سكنه للاطمئنان على والدته وحدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليها قاما على إثرها كلا منها بالانصراف ومغادرة العين محل الواقعة مستطردا أنه حال ذهابه للاطمئنان على زوجته المجنى عليه ابصرها أرضا فقام بنقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج منتهيا أنه لم يبصر واقعة التعدى.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب المجنى عليها - زوجه والده - عمداً ولم يكن قاصداً من ذلك قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، إذ لخلاف سابق فيما بينهما لزواجها من والده فأثار ذلك حفيظته فتوجه، حيث أيقن تواجدها وما أن ظفر بها حتى كال لها عده ضربات بأنحاء متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من أعلى درج العقار محل سكنها، فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.