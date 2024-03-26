اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة البناء والأخشاب: مصر شهدت نهضة كبيرة فى عدة القطاعات رغم التحديات

الثلاثاء، 26 مارس 2024 01:23 م
نقابة البناء والأخشاب: مصر شهدت نهضة كبيرة فى عدة القطاعات رغم التحديات مجلس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور أعضاء المجلس.

تم استعراض جدول الأعمال، والذي تضمن آخر مستجدات مركز التدريب المهني المتطور، التابع للنقابة، وعرض الدورات التدريبية التي شهدها خلال الفترة الماضية، وخطط التدريب المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الولاية الرئاسية الجديدة، بالتزامن مع قرب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: نجدد العهد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة الرئاسية الجديدة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات فى كافة المجالات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها مصر مثل بقية دول العالم، إلا أن الدولة المصرية شهدت نهضة كبيرة في العديد من القطاعات، لاسيما المشروعات القومية العملاقة.


وأوضح عبد المنعم الجمل، أن الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بجهود كبيرة من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية، لاسيما في ظل تدفق العديد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا التحرك سيكون له تأثير إيجابي في دعم الاقتصاد الوطنى، ومن ثم التقليل من التداعيات السلبية على جميع المواطنين.







نقابة البناء والاخشاب

نقابة العاملين بالبناء والاخشاب

الازمة الاقتصاديه

عبد المنعم الجمل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة