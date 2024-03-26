نصائح عاجلة من الزراعة لزيادة التحجيم الأمن للبطاطس.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أنه يشغل بال مزارعى البطاطس هذه الفترة كيفية الحصول على احجام مناسبة من "الدرنات" في ظل تأخر للنمو أو التحجيم بسبب فترات التقلبات خلال الفترات الهامة من عمر هذه المحاصيل .

أوضح فهيم معدل التحجيم الطبيعي يزيد فى الاجواء الباردة وينخفض فى الايام الدافئة لذلك يجب استثمار هذا الطقس وقبل ارتفاع الحرارة المتوقع .

وقدم فهيم أهم التوصيات الخاصة بالتحجيم الأمن للبطاطس وكانت كالتالى:

البطاطس التي تعدى عمرها 80 - 90 يوم استخدام أحد المعاملات التالية:

1- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 الى 30 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان .

2- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان .

3- الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول ب 20 يوم للبطاطس ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS . بمعدل 1-1.5 لتر للفدان / 300 لتر ماء للفدان .

4- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء .

5- لميبكوات الكلوريد دور ممتاز جداً في تكبير حجم الدرنات عموماً ، حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الدرنات .

مع ملاحظة ما يلي:

1- لا يخلط معه نهائياً أية أسمدة أو مبيدات مع نظافه موتور الرش.

2- عدم تناول اى شيئ منزرع بالأرض كغذاء سواء للانسان او الحيوان نهائيا لمدة 21 يوم وهى فترة الامان .

3- لا يستخدم ميبكوات كلورايد فى البنجر المتقزم أو الضعيف وقبل استخدامه يتم إعداد البنجر جيداً للحصول على عرش جيد قبل رشه.

4- يتم الرش فى وجود نسبة من الرطوبة الارضية سواء كان الرش أولا ثم الرى أو الرش بعد 3-5 يوم من الرى .

5- يفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يرش نهائياً أثناء الظهيرة لانه يتكسر بالحرارة العاليه .