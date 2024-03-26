مكتبة عملاقة تحوى مئات الكتب عن الطاقة بالمعرض الدولى آتوم إكسبو 2024.. صور

رسالة سوتشي - إسلام سعيد

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة عشر من معرض آتوم إكسبو 2024 ATOMEXPO وسط إقبال كبير من المشاركين، ورصد اليوم السابع تدشين مكتبة عملاقة تحتوى على مئات الكتب والمخطوطات والكتيبات داخل أحدى صالات المعرض.

المكتبة ترتفع لأكثر من 20 متر تقريباً وتحتوى كتب في تخصصات مختلفة، والعدد الأكبر من الكتب يركز على قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة والطاقة النووية النظيفة وغيرها .

الحدث ATOMEXPO يتم تنظيمه في حديقة العلوم والفنون سيريوس في نسخته الثالثة بحضور أكثر من 4500 مشارك بما في ذلك ممثلو 75 شركة من الدول الأجنبية والكيانات الحكومية والمنظمات الدولية و يتضمن برنامج المنتدى 40 مائدة مستديرة وحلقات نقاش، ومن بين الضيوف الرئيسيين رفيعي المستوى للحدث نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ووزير الهيدروليكا والطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو، ووزيرة الصحة الصربية الدكتورة دانيكا غروجيتشيتش.



ويتضمن آتوم إكسبو معرضا وبرنامج أعمال واسع النطاق، وموضوعاته الرئيسية تطوير الطاقة النووية كمصدر صديق للبيئة؛ ادارة الثروات البشرية؛ وإنشاء البنية التحتية للطاقة النووية؛ وتمويل الطاقة والاستثمار؛ تطوير التقنيات النووية غير المتعلقة بالطاقة، حيث يتم تنظيم هذا الحدث منذ 2009 بدعم من شركة روساتوم الحكومية.



قبل تدشين المكتبة

وتشهد النسخة الحالية معرض اتوم اكسبو 2024 مناقشات حول عملية تطور الطاقة النووية، ومستقبل الصناعة النووية وأهم الابتكارات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجرى تنظيم ندوة على هامش المعرض تحمل عنوان "حلول الطاقة المستدامة..توليد الطاقة المتجددة والنووية بشكل متناغم" والتي تتطرق إلي مناقشة التحديات الجديدة لأنظمة الطاقة والمساهمة المتزايدة للطاقة الخضراء ونمو الطاقة المنخفضة الكربون.

ويعتبر المنتدى الدولي "آتوم إكسبو-2024" أحد أهم الفعاليات في الصناعة النووية العالمية، وهو أكبر معرض ومنصة أعمال حيث تتم خلاله مناقشة الوضع الراهن للصناعة النووية وصياغة اتجاهات تطويرها في المستقبل.



المكتبة العملاقة