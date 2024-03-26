اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 6 أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة فى باكستان

الثلاثاء، 26 مارس 2024 02:00 م
مقتل 6 أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة فى باكستان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة فى إقليم "خيبر بختنخوا" فى شمال غرب البلاد.

وذكرت الشرطة أن سيارة مفخخة اصطدمت بسيارة تقل خمسة صينيين من العمال والمهندسين العاملين على مشروع المحور الاقتصادي الصيني الباكستاني بالإضافة إلى سائق باكستاني، مشيرة إلى أنهم لقوا مصرعهم جميعا، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

يشار إلى أن آلاف العمال الصينيين موجودون في المنطقة للعمل في مشروعات المحور الاقتصادي في باكستان، وتعرض الكثير منهم لهجمات خلال السنوات الأخيرة.







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