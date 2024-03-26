مقتل 6 أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة فى باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص جراء هجوم بسيارة مفخخة فى إقليم "خيبر بختنخوا" فى شمال غرب البلاد.

وذكرت الشرطة أن سيارة مفخخة اصطدمت بسيارة تقل خمسة صينيين من العمال والمهندسين العاملين على مشروع المحور الاقتصادي الصيني الباكستاني بالإضافة إلى سائق باكستاني، مشيرة إلى أنهم لقوا مصرعهم جميعا، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

يشار إلى أن آلاف العمال الصينيين موجودون في المنطقة للعمل في مشروعات المحور الاقتصادي في باكستان، وتعرض الكثير منهم لهجمات خلال السنوات الأخيرة.