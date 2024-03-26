معبر رفح أبوابه مفتوحة.. استقبال جرحى ومسافرين ودخول شاحنات مساعدات لغزة

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم الثلاثاء عبور شاحنات تنقل مساعدات لغزة من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى، ووصول مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.



أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن اجمالى حركة عبور الأفراد انه جارى استقبال42 مصابا وجريحا ومرافقيهم، كما يجرى استقبال 80 مصريين من المقيمين فى غزة فى طريقهم للعودة لمصر، ونحو 300 مسافرا من غزة، و70 طلبة يدرسون خارج غزة، وسبق ووصل لمصر قادما من غزة آمس 27 مريض أورام و62 مرافقا لهم.



كما سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة انه يجرى ادخال نحو 200 شاحنة مساعدات من الجانب المصرى للفلسطينى، وخلال الساعات الماضية تم ادخال 113 شاحنة كما تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات لغزة بمطار العريش.

أفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى حتى اليوم 710 طائرة بينها 574 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و136 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى.



والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.