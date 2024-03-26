مصر تحتل المركز الأول فى شبكات الأمان الغذائى.. اعرف أسباب التميز

كتبت نورا فخرى

أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تمايز أداء ووضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي، والذي من المتوقع أن تشغل المركز 70 في عام 2024 في المؤشر العام له.



وعددت الحكومة نقاط القوة في الحالة المصرية لتتمثل في الآتي:



1- البنية التحتية الزراعية: تأتي مصر في المرتبة الرابعة بعد كل من اليابان وبنجلاديش وفيتنام، عالميًا في هذا المؤشر بدرجة 85.6 في عام 2022 مقابل (50.7 نقطة) عام 2012 ، ويُعزي ذلك إلى وجود مرافق تخزين فعالة للمحاصيل وبنية تحتية قوية للري بفعل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة لزيادة السعات التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.

2- برامج شبكات الأمان الغذائي: تشغل مصر المرتبة الأولى عالميًا في هذا المؤشر، وحصلت على الدرجة النهائية 100 نقطة، ويرجع ذلك إلى وجود برامج سلامة الغذاء التي تحظى بتمويل ودعم حكومي، وشهدت تغطية متزايدة منذ عام 2012.

3- إدارة مخاطر الكوارث: تأتي مصر في المرتبة 30 عالمياً في هذا المؤشر (87.8 نقطة)، وتعود هذه الدرجة المرتفعة إلى وجود سياسة وطنية للتخفيف من مخاطر عدوى الآفات والأمراض.